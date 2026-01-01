Desmantelado un entramado criminal de estafas masivas por toda España con centro de operaciones en Torrevieja

Uno de los detenido en la operación - GC

ALICANTE, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha finalizado una compleja investigación iniciada a principios de 2024 que ha permitido desmantelar un entramado criminal de estafas masivas con medios de pago cuyas víctimas se encontraban repartidas por todo el territorio nacional, si bien los cargos fraudulentos se materializaban principalmente en la comarca de la Vega Baja del Segura y en la localidad de Torrevieja (Alicante).

Gracias a estas actuaciones se han esclarecido más de 986 estafas, con un perjuicio económico superior a los 200.000 euros, y se ha identificado a cerca de 200 víctimas repartidas por casi todo el territorio nacional. Los presuntos miembros de la organización han sido detenidos en Torrevieja más en localidades de las provincias de Alicante y Albacete así como en Ibiza.

La investigación se inició tras detectarse un "notable incremento de estafas" y, debido a la complejidad del entramado delictivo, se ha desarrollado en tres fases coordinadas, lo que ha permitido desmantelar una organización criminal, detener a 14 personas, practicar tres registros domiciliarios en Torrevieja e intervenir abundante material tecnológico utilizado para la comisión de los delitos, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes pudieron constatar la existencia de un circuito clandestino "flexible" supuestamente dedicado al mercadeo ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales, estructurado en distintos escalones. El entramado abarcaba desde los responsables técnicos de la obtención ilícita de datos, pasando por intermediarios, hasta las denominadas "mulas", encargadas de materializar las estafas mediante extracciones de efectivo y pagos fraudulentos en cajeros automáticos, establecimientos comerciales, salones de juego y casas de apuestas de la zona.

El modus operandi consistía principalmente en la creación de enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades bancarias, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos, a través de campañas masivas de smishing (envío de SMS).

Las víctimas, engañadas, facilitaban sus credenciales bancarias, que, posteriormente, eran utilizadas por los delincuentes para enrolar tarjetas en dispositivos móviles y realizar cargos y extracciones fraudulentas.

Las pesquisas se centraron inicialmente en la rama criminal más activa, responsable de campañas masivas de SMS fraudulentos. Gracias a la coordinación con unidades de investigación de la Guardia Civil en hasta 40 provincias españolas, se logró esclarecer un "elevado" número de operaciones fraudulentas relacionadas entre sí.

CHALETS DE LUJO EN TORREVIEJA

En una primera línea de actuación, desarrollada entre los meses de julio y agosto de 2025, los agentes se centraron en los escalones superiores del entramado, responsables del enrolamiento masivo de tarjetas. Se practicó una entrada y registro en un chalet de lujo ubicado en Torrevieja, donde se localizó un "auténtico laboratorio" de enrolamiento, en el que se intevino 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático.

En esta actuación fueron detenidas dos personas, una de las cuales ingresó en prisión por orden del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja. Con ello se logró evitar la puesta en circulación de numerosos dispositivos que habrían multiplicado exponencialmente las estafas.

En una segunda línea de investigación, desarrollada entre enero y octubre de 2025, los agentes se centraron en una ramificación dedicada a la utilización fraudulenta de tarjetas físicas, principalmente de una conocida entidad bancaria.

En octubre se llevó a cabo una nueva entrada y registro en otro chalet de Torrevieja, donde se detuvo a tres integrantes del grupo criminal, quienes utilizaban las tarjetas sustraídas para realizar estafas en cajeros automáticos, establecimientos comerciales y salones de juego. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.

AVANZADAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

La investigación se vio dificultada por las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por los presuntos integrantes de la organización. No obstante, entre los días 19 y 24 de noviembre de 2025, en el marco de una tercera línea de la investigación, se logró la detención del resto de miembros del grupo criminal en distintas localidades de las provincias de Alicante y Albacete, así como en Ibiza. Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

En total, durante todas las fases de la investigación, han sido detenidas 14 personas --once hombres y tres mujeres-- de edades comprendidas entre los 22 y 52 años, a quienes, según su grado de participación, se les imputan los delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.

Asimismo, se han intervenido 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta (TPV), routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.

Las investigaciones, dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y que han contado con el apoyo de los Puestos Principales de Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Islas Baleares), el Puesto de Villamalea (Albacete) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante, continúan abiertas, y no se descarta la existencia de víctimas en otros países como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha logrado asestar un "duro golpe "a la delincuencia organizada especializada en estafas tecnológicas y ha neutralizado por completo su capacidad operativa.