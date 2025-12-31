Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda ocupada y detenidas tres personas en Aldaia

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de droga en una casa ocupada situada en una céntrica calle de la localidad valenciana de Aldaia y han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer de entre 20 y 25 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los policías han registrado tanto esta vivienda como otra empleada como "guardería" de la droga y han intervenido 65 gramos de marihuana, más de seis de hachís, 15 gramos de cocaína, 460 euros, un vehículo de alta gama, munición, un táser, una defensa extensible y un machete, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron por parte de agentes de la comisaría de Policía Nacional de Xirivella-Aldaia-Alaquàs tras detectarse un posible punto de venta de droga al menudeo en una casa ocupada situada en el centro de Aldaia. Los agentes verificaron que había un incesante flujo de personas que acudían al domicilio para, al parecer, comprar marihuana, hachís y cocaína.

Asimismo, comprobaron que el principal sospechoso, ya detenido en marzo por hechos similares, se valía de terceras personas, concretamente de su pareja y de un colaborador, para realizar las ventas de sustancias estupefacientes. Este, además, empleaba un vehículo de alta gama para realizar las mismas y para ocultar la droga, llegando a manipular el coche para esconderla.

Además, localizaron un chalé en la localidad de Villamarxant que emplearían como "guardería" para depositar la droga que posteriormente vendían en la vivienda ocupada. Los agentes, previa autorización judicial, registraron tanto el domicilio ocupado como la casa usada de "guardería", incautando 65 gramos de marihuana, más de seis de hachís, 15 gramos de cocaína, 460 euros, 50 cartuchos de munición, un táser, una defensa extensible y un machete.

También intervinieron el vehículo de alta gama empleado por el principal sospechoso, así como dos patinetes, uno de ellos de gran potencia. La operación policial culminó con la detención de tres personas, el principal investigado, su pareja y el testaferro, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Todos los arrestados han pasado ya a disposición judicial.