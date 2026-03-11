Desmantelan un grupo especializado en robar vehículos en Alicante y Valencia para exportarlos de forma ilegal

1067866.1.260.149.20260311103629 Operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo criminal especializado en robar vehículos en las provincias de Alicante y Valencia y que después presuntamente exportaban de manera ilegal al extranjero.

Como resultado del dispositivo, hay cuatro detenidos, que estaban asentados en los municipios de Benidorm y Llíria. Se les imputan los delitos de robo con fuerza, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal y han ingresado en prisión provisional.

Los investigadores resaltan que la operación ha permitido desmantelar un grupo "perfectamente estructurado que operaba con un alto grado de especialización técnica y logística", según detallan ambos cuerpos de seguridad en un comunicado conjunto.

Las pesquisas se iniciaron el pasado octubre, tras la localización de un turismo con placas falsificadas en El Campello. Este hallazgo permitió destapar una presunta trama criminal organizada dedicada al robo de vehículos y su posterior introducción en el mercado internacional.

Ante el "notable incremento de robos con fuerza" de determinadas marcas de vehículos en la provincia de Alicante, se puso en marcha una operación conjunta entre el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante y el Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Nacional.

Las pesquisas permitieron identificar a un grupo criminal compuesto por cuatro personas de origen bielorruso, que al parecer "seleccionaba previamente los vehículos y colocaba dispositivos de geolocalización para controlar sus movimientos", según los investigadores.

Posteriormente, han apuntado Guardia Civil y Policía Nacional, supuestamente "empleaban inhibidores de frecuencia para neutralizar los sistemas de seguridad y utilizaban técnicas avanzadas de apertura electrónica de última generación para acceder a los turismos".

Una vez sustraídos, los vehículos eran trasladados a zonas apartadas donde permanecían "enfriándose" durante varias semanas para "dificultar su detección". Después, presuntamente procedían al troquelado de nuevos números de bastidor, a la colocación de etiquetas identificativas falsas y a la obtención de documentación fraudulenta expedida en otros países europeos. Las modificaciones finales se realizaban en un chalet ubicado en Llíria.

En la fase final del proceso, los miembros del grupo al parecer contactaban con conductores desplazados desde otros países, quienes transportaban los vehículos por carretera desde Alicante hasta Francia, donde eran comercializados como si fueran legales.

REGISTROS EN BENIDORM, FINESTRAT Y LLÍRIA

El pasado 9 de febrero, una vez acreditada la participación de los investigados, se practicaron registros en un piso de Benidorm, otro en un trastero alquilado de Finestrat y un tercero en el chalet de Llíria.

Durante esta actuación, los agentes contaron con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Valencia y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Benidorm.

Como resultado de las entradas y registros, los cuerpos de seguridad se incautaron de "abundante material" presuntamente utilizado para la comisión de los delitos, entre los que estaban una máquina troqueladora para fabricar números de bastidor, instrumentos de apertura electrónica de vehículos, placas de matrícula falsas, documentación falsa de vehículos, máquina clonadora/codificadora de llaves, dispositivos de geolocalización, inhibidores de frecuencia, numerosos espadines para apertura de puertas, pintura para la modificación de números de bastidor, un juego de cuchillos ornamentados y módems portátiles para vehículos.

Asimismo, durante la operación se recuperaron ocho vehículos sustraídos y se intervino la totalidad del material almacenado en el trastero de Finestrat.

PRISIÓN PROVISIONAL

Los cuatro detenidos, varones de entre 40 y 50 años, con antecedentes recientes por hechos similares, están acusados de delitos de robo con fuerza de vehículos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.