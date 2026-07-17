Desmantelan tres plantaciones de marihuana en Aldaia y rescatan a 30 animales maltratados

Uno de los animales rescatados por la Policía en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de un dispositivo policial en la localidad valenciana de Aldaia, han desmantelado tres plantaciones indoor de marihuana y han rescatado cerca de una treintena de animales en situación de maltrato, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Han sido detenidos cinco hombres como presuntos autores de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal. Se han intervenido más de 35 kilos de marihuana, 2.700 euros en efectivo, además de cerca de una treintena de animales en condiciones de insalubridad, entre ellos gallos de pelea.

La investigación se inició por parte de los agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional de Xirivella-Aldaia-Alaquàs, tras tener conocimiento de la existencia de un elevado consumo de suministro eléctrico en el barrio del Cayo de Aldaia. Los efectivos sospecharon que podrían existir enganches ilegales para alimentar a plantaciones de marihuana indoor.

Las pesquisas concluyeron con un despliegue policial en el que se realizaron un total de siete entradas y registros en diversos inmuebles de la zona. Como resultado, se desmantelaron dos plantaciones de marihuana en pleno funcionamiento y una tercera que ya había sido desmontada.

En total, la Policía Nacional intervino 339 plantas de marihuana --con un peso de más de 35 kilos--, 121 plantones, 48 gramos de cogollos, 2.700 euros en efectivo y 47 cartuchos de munición del calibre 380.

Asimismo, se incautó una gran cantidad de material técnico destinado al cultivo de la droga, como básculas, focos, radiadores, sistemas de aire acondicionado, ventiladores, extractores y mallas de secado, procediendo los técnicos a la desconexión segura de los enganches ilegales a la red eléctrica y de agua.

El operativo contó con el apoyo de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana, que junto a servicios veterinarios y la Policía Local de Aldaia, llevaron a cabo la asistencia y rescate de los animales.

En los registros se hallaron numerosos animales con indicios de estar sufriendo maltrato animal, encontrándose en condiciones deplorables y carentes de la identificación legal obligatoria --microchip--. Entre los animales rescatados se encuentran caballos, ponis, varios perros, gallinas y polluelos.

Asimismo, los agentes hallaron alrededor de una veintena de gallos de pelea, así como elementos e infraestructura destinados específicamente a la celebración de peleas clandestinas.

Por estos hechos, los efectivos arrestaron a cinco varones como presuntos autores de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.