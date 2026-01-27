Desmontan una torre eléctrica que cayó sobre un pabellón en Villena por las fuertes rachas de viento

Operarios desmontan una torre eléctrica que cayó sobre un pabellón por las fuertes rachas de viento en Villena - FACEBOOK ALCALDE DE VILLENA

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para desmontar una torre eléctrica que cayó sobre la cubierta de un pabellón en Villena (Alicante) por las fuertes rachas de viento registradas en la zona ya se han iniciado, con el fin de evitar "riesgos de caída".

Así lo ha informado este martes el alcalde del municipio, Fulgencio Cerdán, en una publicación en redes sociales, donde ha apuntado que la finalidad de esta actuación es poder volver a la normalidad en el polideportivo "lo antes posible".

El Ayuntamiento de Villena decidió este lunes cerrar de manera preventiva las instalaciones deportivas municipales tras las fuertes rachas de viento que provocaron la caída de esa torre de iluminación del campo de fútbol y que impactó sobre el pabellón cubierto.

La primera inspección también detectó desperfectos en jardinería y otros elementos de distintos espacios deportivos. Una delegación municipal visitó la zona para evaluar daños y determinar qué espacios pueden reabrirse con seguridad.

"Lo más importante es garantizar la seguridad y analizar si existen riesgos en las estructuras de iluminación para actuar y normalizar la situación cuanto antes", señaló el primer edil.