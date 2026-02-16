'Desnudos ante el porno': Generalitat lanza una campaña para que los jóvenes entiendan que la pornografía "no es neutra"

Camarero durante la presentación un plan de acción contra la pornografía entre adolescentes para evitar que la "normalicen" - GVA

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha presentado este lunes la campaña 'Desnudos ante el porno', una iniciativa enmarcada en el Plan de Prevención del Uso de la Pornografía entre Adolescentes, y orientada a "evitar que los jóvenes normalicen las actitudes, roles y conductas que transmite la pornografía, así como favorecer su desarrollo afectivo-sexual desde la educación, la igualdad y el respeto mutuo".

La iniciativa incluye acciones que se inician este mes de febrero con una campaña de sensibilización, talleres en centros educativos y mensajes en redes sociales, con el objetivo de que los jóvenes "comprendan que la pornografía no es neutra como contenido educativo; que influye en sus expectativas, en sus conductas y en sus creencias; que puede afectar a la satisfacción relacional, a la percepción del otro, al respeto y a la igualdad", ha destacado la vicepresidenta, quien ha recordado que una sexualidad saludable "se basa en la reciprocidad, el consentimiento, cuidado y la dignidad mutua".

Desarrollada con la colaboración de la agencia Sapristi, encargada de realizar las creatividades, incluye la participación del psicólogo y sexólogo Alejandro Villena, que impartirá el taller 'Diez razones para rechazar la pornografía' en 20 sesiones en centros educativos de las tres provincias valencianas, en una acción dirigida a alumnos y alumnas de segundo a cuarto de ESO.

Asimismo, las influencers Alba Castelló y Mónica Llorens colaboran con la campaña ya que publicarán los contenidos en sus perfiles de redes sociales. Camarero ha resaltado a este respecto que lo importante no es que lanzar la campaña, "sino que les llegue a nuestros jóvenes y esto lo tenemos que hacer en sus medios de comunicación y a través de creadores de contenido".

La campaña es la continuación del Plan de Prevención del Uso de la Pornografía entre Adolescentes que, desde la Vicepresidencia Primera, se puso en marcha el pasado año. Según Camarero, continúa ampliándose y creciendo con esta nueva fase de intervención que es "más amplia y más especializada porque también vamos aprendiendo conforme vamos desarrollando nuestras campañas". "Tenemos claro que con los datos conocidos no podíamos permanecer indiferentes", ha añadido.

La presentación ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño, así como del socio y director creativo de Sapristi, Alfred Pavía, y del psicólogo y sexólogo Alejandro Villena.

La campaña incluye piezas gráficas de cartelería para centros educativos que se distribuirán a través de 715 IES de la Comunitat Valenciana, para llegar a 300.000 alumnos; así como cuatro vídeos breves pensados para su difusión a través de redes sociales, para lo cual se contará con la colaboración de las dos 'influencers' valencianas y con el taller de Alejandro Villena.

Al hilo, Camarero ha indicado que los talleres están "adaptados a la edad de cada uno de nuestros jóvenes para abordar los efectos del consumo de la pornografía y en la salud mental en la autoestima en las relaciones, en la sexualidad y también en la percepción del consentimiento, porque tenemos que hacerlo, además, no desde el miedo, sino desde el conocimiento y la evidencia científica".

"QUE NO TE LO CREAS"

En su intervención, el socio y director creativo de Sapristi, Alfred Pavía, ha explicado que con la campaña "no te pedimos que no lo veas, te pedimos que no te lo creas, porque eso que ves en la pantalla es tan mentira como lo que acabas de decir tú antes de entrar en esta página, que tienes 18 años o más", ha remarcado.

En esta línea, el director creativo ha contado que, durante la creación de la campaña, "hemos buscado hacerlo de una forma directa y clara, tratando de evitar paternalismos y moralinas y, sobre todo, sin culpabilizarlos, porque ellos no tienen la culpa de que el porno esté por todos lados". Además, ha agregado que ellos y ellas están "desnudos ante el porno y se están jugando perderse algo tan bonito, tan divertido y tan natural como es el sexo".

Alejandro Villena ha contado hasta tres en su intervención para explicar que en ese tiempo "6.600 personas han entrado en una sola plataforma pornográfica y muchas de esas personas son niños y niñas menores de 10 años".

A este respecto, ha explicado que en nuestro país, uno de cada diez niños accede antes de los ocho años a la pornografía. "Por la mañana montan en una bici con ruedines y por la tarde se encuentran en sus iPads con la pornografía más perversa que os podéis imaginar", ha advertido Villena.

En esta línea, ha apuntando que, en los últimos 20 años, "se ha multiplicado por tres el número de agresiones sexuales que aparecen en las plataformas pornográficas y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia".

CONSECUENCIAS

El sexólogo ha señalado las consecuencias que tiene la pornografía en los jóvenes provocando en ellos una "baja autoestima, frustración o expectativas irreales sobre el sexo". Además, ha agregado que aquellos adolescentes que consumen más pornografía se sienten más solos y tienen más problemas de salud mental como ansiedad depresión o insomnio".

"La pornografía recompensa, pero no compensa porque el sistema de recompensa, que tiene que ver con el placer, con la pornografía se comporta a nivel neuronal como la cocaína del sexo y siempre quiere más", ha alertado.

Villena ha sotenido que la pornografía "llega a la infancia tres años antes de que se hayan dado su primer beso, tres años antes de que se desarrolle su sistema sexual fisiológico y tres años antes de conocer absolutamente nada sobre lo que es una relación afectiva y sexual".

"MANUAL DE DESTRUCCIÓN"

"La pornografía no es un manual de instrucción, es un manual de destrucción", ha indicado y ha añadido que "la mujer es el objeto y el hombre es el sujeto y solo importa el cuerpo, no importa la persona".

Por su parte, Camarero ha resaltado que "esto no es una anécdota y el uso de la pornografía no es algo residual marginal o anecdótico es algo masivo y además verificable en los datos".

Asimismo, ha explicado que los datos "coinciden más o menos en las mismas cifras, en que el 53,8 por ciento de los adolescentes entre los 14 y 18 años han accedido alguna vez a la pornografía y hay una diferencia también por sexo, ya que siete de cada diez son chicos y cuatro de cada diez son chicas y el primer contacto lo tienen muy pronto", ha recalcado la consellera.

"A veces no es una búsqueda consciente, a veces no buscan, como antes sí que teníamos que ir al videoclub a coger esa película, ahora no, ahora de repente están viendo cualquier contenido y les aparece, les entra un contenido pornográfico", ha subrayado.

También, ha indicado que no se habla de "consumo ocasional", sino que "hay jóvenes entre los 16 y los 24 años, tres de cada cuatro consumen pornografía al menos semanalmente y más del 76% del contenido que visualizan es pornografía explícita de alto impacto".

Camarero ha detallado que la edad media de inicio es once años y el consumo habitual comienza a los 13. "Un porcentaje muy alto de adolescentes consideran, y a mí esto me parece gravísimo, que ver pornografía es algo normal", ha incidido.

"Por lo tanto, este plan no es una acción puntual, es una línea de trabajo sostenida durante toda la legislatura porque prevenir no es asustar, prevenir es educar, es dar criterio y es cuidar y a esto nos vamos a seguir empeñando el resto de la legislatura", ha concluido.