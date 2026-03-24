Despierta Sonrisas y Leroy Merlin impulsan la recuperación de patios escolares tras la dana: murales y juegos pintados

Patios pintados en centros escolares afectados por la dana - DESPIERTA SONRISAS

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Despierta Sonrisas y Leroy Merlin impulsan la recuperación de patios escolares tras la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, en una iniciativa que beneficia a más de 1.600 alumnos, según han informado las entidades en un comunicado.

Desde la Fundación Despierta Sonrisas se identificó hace años la importancia del patio como un espacio clave para la infancia. Así nació en 2019 el proyecto 'Pinta Tu Cole', una iniciativa destinada a transformar patios escolares en entornos más agradables, creativos y estimulantes, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Tras la dana, este proyecto se trasladó a los centros educativos afectados con el objetivo de contribuir a su recuperación y devolver a los niños y niñas espacios donde volver a jugar, aprender y convivir.

Las actuaciones se han llevado a cabo en los centros educativos CEIP Amparo Alabau (Alaquàs), CEIP Blasco Ibáñez (Beniparrell), CEIP Miguel de Cervantes (Xirivella) y CEIP San Blas (Albal) beneficiando directamente a más de 1.600 alumnos y alumnas.

Entre las mejoras realizadas destacan la pintura de murales educativos en patios de Educación Infantil, incluyendo un mural temático sobre las cuatro estaciones con señalética en valenciano, así como la creación de juegos pintados en el suelo para alumnado de Primaria, diseñados para fomentar el juego activo, la interacción y el desarrollo psicomotor.

Además, en el CEIP Amparo Alabau se ha incorporado un circuito vial educativo, solicitado por el profesorado de Educación Física, que permitirá trabajar de forma práctica contenidos relacionados con la educación vial y la convivencia.

Más allá de la intervención física, el proyecto busca recuperar el valor del patio como un espacio esencial para el desarrollo emocional, social y educativo de los más pequeño.

El proyecto ha sido posible gracias al apoyo de Leroy Merlin, a través de su programa Hogares Dignos, una iniciativa orientada a mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad mediante la creación y mejora de espacios más seguros, saludables y sostenibles. Esta colaboración ha permitido disponer de los materiales necesarios para llevar a cabo las intervenciones y asegurar que las mejoras tengan un impacto duradero en los centros educativos.