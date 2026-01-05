Un desprendimiento de elementos de fachada de una casa en Burjassot impacta sobre tres vehículos

Un desprendimiento de elementos de fachada en Burjassot (Valencia) impacta sobre tres vehículos - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido este lunes en la localidad de Burjassot tras recibir aviso de un desprendimiento de elementos de fachada que ha impactado contra varios vehículos estacionados en la calle y la cartelería de un establecimiento comercial.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 08.15 horas en la calle Blasco Ibáñez de la localidad y el desprendimiento ha afectado a la cornisa y balcón de una casa.

Hasta el lugar se han movilizado bomberos de los parques de Paterna y Burjassot, que han realizado el saneamiento de la cornisa, el desescombro de restos caídos a la vía pública y la retirada de los vehículos afectados.

El desprendimiento no ha provocado daños personales y la brigada municipal del Ayuntamiento de Burjassot se ha hecho cargo de la limpieza final de la zona, que ha quedado balizada.