Destrozan varios ninots de la Falla Plaça Prado de Gandia - FALLA PLAÇA PRADO DE GANDIA

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de la Falla Plaça Prado de Gandia ha denunciado la vandalización esta noche de su momumento, de la Sección Especial, y la destrucción de varios de sus ninots.

En un comunicado difundido por redes sociales, ha recalcado que "la emoción de un año de trabajo no se puede destruir en minutos". "Esta noche, en nuestra querida Falla hemos sufrido un acto de vandalismo. Algunas personas han roto y destruido ninots del monumento que las falleras y falleras han estado trabajando todo el año con esfuerzo, dedicación y mucho amor", han lamentado.

En ese sentido, ha recalcado que las Falles es "un festival, cultura y convivencia, pero también son respeto". "Respeto por el trabajo de tantas personas que, desinteresadamente, dedican horas y horas para que nuestro barrio y nuestra ciudad brille en estas fechas especiales", han reivindicado.

Por ello, ha recalcado que destruir un monumento de Falles "no es una broma o una gracia, sino romper la ilusión de todo un colectivo y mostrar muy poco civismo". "Desde aquí queremos denunciar estos hechos y pedir respeto. Las falles son para todos, y entre todos hay que cuidarlas", ha reclamado.