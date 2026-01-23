Detectan desplazamientos de terreno en el casco urbano de Monóvar

Vista del municipio de Monóvar (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

ALICANTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo Interes de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad de Zaragoza (Unizar) han detectado desplazamientos de la superficie del terreno en una zona situada en el noroeste del casco urbano del municipio alicantino de Monóvar.

En concreto, se han identificado mediante el Servicio de Movimientos del Terreno Europeo (EGMS) y que "ha servido para que el Ayuntamiento del municipio tome las medidas necesarias en la zona", según ha señalado la institución académica en un comunicado.

El descubrimiento de estos movimientos geológicos, de acuerdo con el investigador Roberto Tomás Jover, se produjo en el transcurso de un estudio habitual de monitorización del terreno, tras lo que lo comunicaron a las administraciones.

Este hecho, según ha resaltado, es "un ejemplo de la transferencia de conocimiento y que visibiliza que la universidad y la actividad investigadora no están al margen de la sociedad, sino que sirven para mejorarla y para protegerla".

Además, ha manifestado que los miembros del grupo de investigación están "muy satisfechos por haber podido ayudar" con su labor investigadora y ha detallado que el diagnóstico fue posible a partir del servicio EGMS, "un servicio paneuropeo de monitorización de movimientos del terreno que forma parte del programa Copernicus".

Según la UA, este sistema utiliza técnicas avanzadas de interferometría radar por satélite (InSAR), con datos de la familia de satélites Sentinel-1, para medir desplazamientos del terreno con precisión milimétrica a lo largo del tiempo.

Tras detectar las deformaciones del terreno, los investigadores del grupo Interes lo comunicaron al Ayuntamiento de Monóvar, que les encargó un estudio de la zona con varias fases.

La primera fase consistió en una inspección en campo de la zona de inestabilidad, previamente delimitada mediante el análisis de la interferometría radar (InSAR).

Posteriormente, se realizó un análisis de estos datos y, en tercer lugar, se tomaron muestras de agua para analizar su composición. También se hizo un análisis del terreno desde 2016 hasta 2023 para "comprobar la actividad geológica de la zona".

POSIBLE DOLINA

La UA ha señalado que "los resultados del estudio apuntan que los movimientos registrados se corresponderían con una dolina, una depresión elíptica en el terreno, típica de zonas donde los materiales del subsuelo son solubles".

Y añade que las series temporales InSAR muestran "desplazamientos continuos con tasas prácticamente constantes, sin mostrar variaciones que indiquen una aceleración o desaceleración de los desplazamientos".

"Todo ello indicaría que el proceso estudiado es relativamente reciente, por lo que, de tratarse de una dolina, esta se encontraría en una fase incipiente de desarrollo", han señalado.

ANÁLISIS GEOLÓGICO CON "DETALLE"

A partir de estas conclusiones, los investigadores han recomendado realizar con "detalle" un estudio geológico de la zona afectada por las deformaciones "que aportará información complementaria que permitirá una mejor caracterización del fenómeno de subsidencia por disolución", junto con una "cartografía precisa".

También han apostado por "continuar la monitorización de la zona, realizando procesados específicos o actualizar la información anualmente haciendo uso de los datos EGMS".

De forma complementaria, "se recomienda la monitorización mediante otros sistemas clásicos como nivelación digital de alta precisión o medida de puntos fijos mediante sistemas globales de navegación por satélite (GNSS)".

Asimismo, el estudio de la UA aconseja "considerar el proceso de deformación en la gestión del territorio, ya que es muy probable que la dolina siga evolucionando de forma continua en el futuro".

El equipo de miembros del grupo Interes de la UA que han participado en este estudio son Roberto Tomás, José Luis Pastor, María Inés Navarro, Miguel Cano y Adrián Riquelme. También ha colaborado el profesor de la Unizar Zaragoza Francisco Gutiérrez.