Detenida en Elda (Alicante) por tráfico de drogas al ser descubierta con más de 200 gramos de cocaína

ALICANTE, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elda (Alicante) a una mujer, de 52 años de edad, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. La detenida fue descubierta por los agentes con 203 gramos de cocaína ocultos en una riñonera.

Los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla de seguridad ciudadana se encontraba de servicio circulando por una zona habitual de venta de sustancias estupefacientes de la localidad eldense y observaron a una mujer que iba caminando por la vía pública y al percatarse de la presencia policial comenzó a mostrar una actitud nerviosa y huidiza, según ha indicado la Jefatura en un comunicado.

Ante tal actitud, los agentes decidieron darle el alto y comprobaron que portaba una riñonera sujeta a la cintura. Al inspeccionarla, observaron que contenía en su interior dos envoltorios con una sustancia blanca, que se trataba de cocaína, con un peso total de 203 gramos.

Por ello, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. La detenida, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesta a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.