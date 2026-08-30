Detenida una mujer acusada de apuñalar mortalmente a un hombre de madrugada en València

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VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 31 años como presunta autora del apuñalamiento mortal a un hombre, de 45 años, poco antes de las 00.00 horas de este madrugada en València, según ha avanzado Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

De acuerdo con la información publicada, los hechos sucedieron poco antes de las doce horas en las inmediaciones del Hospital General, en la terraza de un bar.

La detención de la presunta autora de los hechos se produjo por parte de una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional pocos minutos después, alrededor de las 00.05 horas, en su domicilio, según la Jefatura.

De hecho, de acuerdo con Las Provincias, la mujer, de nacionalidad española, se había marchado del lugar tras la agresión pero fue localizada por los agentes cuando salía del edificio con las manos aún manchadas de sangre.

La víctima, de origen peruano, fue trasladado al hospital donde falleció como consecuencia del apuñalamiento poco tiempo después, sobre las 01.30 horas, indica la Policía. De la investigación se ha hecho cargo el grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Valencia para el total esclarecimiento de los hechos.