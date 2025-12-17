Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras dos en un centro de masajes de València

Coche de Policía en imagen de archivo - CNP

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a una mujer de 47 años por presuntamente explotar sexualmente a otras dos en un centro de masajes. La arrestada suspuestamente coaccionaba y amenazaba a las víctimas, dos personas en situación de vulnerabilidad, con rituales de brujería para obligarlas a realizar prácticas sexuales con los clientes.

Las investigaciones se iniciaron en octubre por parte de agentes adscritos a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de València tras tener conocimiento de una posible víctima de delito contra la libertad sexual, a la cual estarían obligando a realizar masajes de carácter sexual en un local de Valencia bajo coacciones y amenazas, empleando para ello rituales de brujería, según ha informado la Policía en un comunicado.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores de la UCRIF, junto a personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, llevaron a cabo una inspección en el centro de masajes donde supuestamente trabajaba la víctima.

El local se encontraba situado en los bajos de un bloque de viviendas, dando una apariencia de centro wellness con actividad legal. Como resultado de la inspección, los agentes liberaron a dos mujeres, a las que la dueña del negocio habría captado a través de una página de anuncios donde se ofertaba trabajo de masajista. Las víctimas aceptaron el trabajo con la creencia de que solo se dedicarían a dar masajes.

Sin embargo, una vez iniciada la actividad laboral y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y precariedad económica de las mujeres, las obligaba en un primer momento a realizar los masajes "semidesnudas" para, posteriormente, supuestamente imponerles prácticas sexuales con los clientes bajo amenazas. Para ello, llegó a emplear rituales de brujería valiéndose de la creencia de las víctimas en las prácticas esotéricas.

SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS

Asimismo, la investigada las intimidaba constantemente, consciente de la situación irregular en el país de una de ellas, y las coaccionaba con echarlas o sancionarlas económicamente si no acataban sus órdenes. Además se quedaba con la mayor parte de los servicios abonados por los clientes, ya que se les descontaba el material empleado y se las penalizaba si el cliente pagaba con tarjeta, entre otras cosas.

Por todo ello, los agentes detuvieron a la sospechosa como presunta autora de un delito de prostitución coactiva y explotación sexual. La arrestada, sin antecedentes policiales, fue puesta en libertad tras tomarle declaración y tras ser advertida de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerida para ello.