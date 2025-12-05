Detenidas 20 personas en Paterna y Torrent por estafar 120.000 euros con el método del 'hijo en apuros'

Mensaje del 'Hijo en apuros' - JEFATURA

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades valencianas de Torrent y Paterna a 20 personas pertenecientes a tres grupos criminales implicados, presuntamente, en estafas a través de la modalidad conocida como 'hijo en apuros' que habrían afectado a más de 200 víctimas en todo el territorio nacional y habrían causado un perjuicio económico superior a los 120.000 euros.

Los arrestados contactaban con las víctimas haciéndose pasar por sus hijos y simulaban padecer algún apuro económico para solicitarles transferencias bancarias. Uno de los cabecillas residía en una vivienda de lujo donde tenía instalada una 'habitación del pánico' dotada con una puerta blindada, donde se halló en su interior una defensa extensible, un puño americano, así como un hacha y varios cartuchos de munición.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio a raíz de diversas denuncias presentadas en comisarías de diferentes provincias de la geografía española, donde las víctimas referían haber recibido mensajes mediante una aplicación de mensajería instantánea de números desconocidos, en los que los estafadores se hacían pasar por sus hijos, alegando encontrarse en apuros y solicitando transferencias urgentes de dinero.

Gracias a las primeras gestiones practicadas, los investigadores lograron ubicar a una parte de la organización --las personas receptoras de las transferencias-- y comprobaron que la mayoría residían en Torrent.

Estas 'mulas de dinero' utilizaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado, retirar el efectivo y entregarlo a otros miembros de la organización, a cambio de una pequeña remuneración.

Durante la investigación se detuvo a varios de estos intermediarios, responsables también de coordinar la recogida del dinero en efectivo.

Tras averiguar la identidad del cabecilla de uno de estos entramados, los investigadores culminaron la operación el pasado 27 de noviembre con la entrada y registro en su chalet de lujo ubicado en una urbanización de Paterna, donde se intervinieron dispositivos electrónicos, un reloj de alta gama, diversas joyas de valor, así como 830 euros en efectivo.

Asimismo, en el transcurso del registro los agentes hallaron una 'habitación del pánico' dotada con una puerta blindada, la cual había que derribar para acceder a la misma, donde se incautaron una defensa extensible, un puño americano, un hacha y varios cartuchos de munición.

Los investigadores comprobaron que el líder se trataba de un joven de 25 años quien, aunque no realizaba ninguna actividad laboral, residía en una vivienda de alto nivel adquisitivo, equipada con aparatos electrónicos de alta gama, ropa y zapatillas de prestigiosas marcas, además de poseer en su propiedad hasta cinco vehículos y otro alquilado de elevado coste, a pesar de no poseer carnet de conducir.

Tras su detención, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión. En total, han sido arrestadas 20 personas integrantes de tres grupos criminales relacionados entre sí por su presunta implicación en los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.