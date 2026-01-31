Detenidas dos personas, un hombre de 18 años y una mujer de 15, por dañar vehículos e intentar robar uno en Castelló

Coche de Policía Local de Castellón - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Castellón ha detenido este sábado a dos personas --un varón de 18 años y una mujer menor de edad, de 15 años-- como presuntas autoras de varios delitos de daños y de presunto intento de robo de uso de vehículo en el entorno del Parque del Oeste.

Los hechos se produjeron tras un aviso vecinal que alertaba de comportamientos sospechosos en la zona, lo que permitió una rápida intervención de los agentes. Una vez en el lugar, los efectivos sorprendieron a los presuntos autores 'in fraganti', cuando presuntamente trataban de realizar el conocido como "puente" en un turismo, un Volkswagen Golf, tras haber accedido previamente a su interior, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En el transcurso de la intervención, los agentes comprobaron la existencia de daños en al menos ocho vehículos estacionados en la zona, principalmente retrovisores rotos, iniciándose de inmediato las diligencias correspondientes para esclarecer la participación de los detenidos en todos los hechos.

Las personas detenidas son un varón de 18 años y una mujer menor de edad, de 15 años. Tras la detención, y una vez practicadas las primeras diligencias policiales, tanto los detenidos como la documentación instruida han sido trasladados a Policía Nacional, que continúa con la investigación y con la puesta a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal, en el caso de la menor.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha querido destacar "la eficacia y la rapidez de actuación de la Policía Local, que ha permitido una intervención inmediata gracias a la colaboración ciudadana, evitando que los daños fueran mayores y garantizando la seguridad en un espacio muy frecuentado por vecinos y familias".

Asimismo, Ortolá ha subrayado que "este tipo de actuaciones ponen de manifiesto la importancia de la vigilancia preventiva y del trabajo coordinado entre cuerpos policiales, así como el compromiso firme del Ayuntamiento con la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio de los vecinos", felicitando expresamente a los agentes intervinientes por su profesionalidad, así como a la colaboración vecinal.