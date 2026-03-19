Detenidas dos personas que llevaban en el coche droga y cuchillos durante un control preventivo en Albatera

Droga intervenida por la Guardia Civil en un dispositivo conjunto con la Policía Local de Albatera - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Albatera (Alicante) han detenido a un hombre de 49 años y una mujer de 43 tras dar el alto a un turismo en un control preventivo y encontrar en su interior 40 gramos metanfetamina, un trozo de hachís, dos cuchillos, 36 pastillas de sildenafilo, una balanza de precisión y 770 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de febrero, en Albatera, cuando agentes del Puesto Principal de Dolores y de la Policía Local de Albatera establecieron un dispositivo operativo dirigido a la identificación de vehículos y personas que pudieran estar relacionados con el tráfico de droga, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

Durante el operativo, los agentes dieron el alto a un turismo ocupado por dos personas: un hombre que conducía el vehículo y una mujer que viajaba en el asiento del copiloto, quien no portaba documentación acreditativa de su identidad.

Además, el vehículo no figuraba a nombre de ninguno de los ocupantes, por lo que se procedió a verificar la identidad de ambos y la titularidad del turismo.

En el registro del vehículo, los agentes localizaron una mochila que contenía una bolsa de plástico con aproximadamente 40 gramos de una sustancia que, tras la realización del correspondiente test reactivo, resultó ser metanfetamina. Asimismo, hallaron un trozo de hachís; dos cuchillos, uno de ellos impregnado con la sustancia intervenida; cinco envases con un total de 36 pastillas de sildenafilo; una balanza de precisión y 770 euros en efectivo.

Por su parte, la Policía Local de Albatera sometió al conductor a la prueba de detección de drogas, que arrojó resultado positivo en metanfetamina, por lo que fue propuesto para sanción administrativa, enfrentándose a una multa de 1.000 euros y a la pérdida de seis puntos del permiso de conducción. Como consecuencia de ello, el vehículo utilizado quedó inmovilizado.

Por todo ello, ambos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

Esta actuación conjunta se enmarca en los dispositivos preventivos establecidos para reforzar la seguridad ciudadana y combatir el consumo y tráfico minorista de drogas en zonas de ocio y espacios públicos.