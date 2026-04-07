Detenidas dos personas por robar una tarjeta bancaria y sacar dinero en un cajero de Vinaròs

Detenidas dos personas por sustraer una tarjeta bancaria y sacar dinero en un cajero de Vinaròs (Castellón) - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vinaròs (Castellón) ha detenido a dos personas de 46 y 37 años como presuntas autoras de un delito de hurto y otro de estafa, tras sustraer una tarjeta bancaria y utilizarla posteriormente para realizar extracción de dinero en efectivo en un cajero automático de esta localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de marzo, cuando los agentes observaron a una persona que ocultaba parcialmente su rostro con una boina y una bufanda en el cajero de una entidad bancaria cómo, tras realizar una extracción, se dirigió a entrevistarse con una segunda persona, quitándose entonces las prendas que le ocultaban el rostro y entregándole parte del dinero retirado.

Ambas personas tomaron seguidamente direcciones opuestas, lo que infundió "sospechas" a los agentes, que procedieron a identificar a una de ellas, que portaba 350 euros en billetes de 50 euros, y que respondió a los guardias civiles con "negaciones y evasivas".

Los agentes han realizado diversas indagaciones, con las que han podido constatar que se había realizado una extracción de 1.000 euros de forma ilícita, por lo que iniciaron gestiones para localizar al propietario de la tarjeta, así como una investigación incluyendo el visionado de cámaras de seguridad. Así, han logrado identificar a la otra persona y descubrir a su vez que esta segunda convivía con el perjudicado, al que le había sustraído la tarjeta con el pin.

Las dos personas detenidas como presuntos autores de un delito de hurto y otro de estafa son hombres de 46 y 37 años, respectivamente, quienes, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs. Las actuaciones han sido realizadas por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de la localidad.