Detenidas otras cinco personas relacionadas con los incidentes de la pasada huelga general en Castelló

CASTELLÓ 16 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Nacional ha detenido este lunes a cinco personas supuestamente relacionados con los incidentes de la pasada huelga general del 11 de noviembre y la agresión a cuatro agentes de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial, según ha informado este cuerpo de seguridad.

La investigación continúa abierta para el esclarecimiento de los hechos, han apuntado desde la Policía Nacional.

Con los de hoy ya son ocho los arrestados en Castellón presuntamente relacionados con los incidentes de la jornada de huelga, ya que tres fueron detenidos con anterioridad.