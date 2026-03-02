Detenidas tres personas en Alicante por estafar a otra 8.750 euros de una supuesta fianza para salir de prisión

Archivo - Sucesos.- Detenidos en Madrid dos hombres por robar 29 paquetes de un vehículo de reparto en Alicante - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a tres personas, un hombre y dos mujeres, acusadas de estafar a otro varón, interno en un centro penitenciario, a quien el primero, también recluso, le había pedido más de 8.000 euros para pagarle una supuesta fianza con la que salidría de prisión. Sin embargo, el dinero fue transferido a través de una empresa de envío y lo recibieron los tres arrestados.

La investigación tuvo su inicio a raíz de una denuncia de un varón que se encontraba interno en un centro penitenciario, en la que manifestaba que su compañero de celda, con la supuesta intención de ayudarle en la causa penal que se llevaba contra él, le dijo que disponía de contactos que le ayudarían a salir de prisión.

El contacto al que se refería era el de una abogada que supuestamente había negociado con la Fiscalía que llevaba su caso y había acordado su salida de prisión previo pago de 8.000 euros en concepto de fianza. Además, el varón debía abonar otros 1.500 euros a la letrada por sus servicios, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Para ganarse su confianza y como medida de presión, este varón presuntamente le dijo que ya se había adelantado el pago de la fianza y le aportó un justificante de ingreso del supuesto dinero, que le tenía que devolver.

Una vez mostrado el justificante del supuesto ingreso, le facilitó a la víctima el número de cuenta de la presunta abogada, donde debía realizar el ingreso del dinero. De esta manera, le hizo creer que había sido la letrada la que había adelantado el dinero de la fianza para lograr su libertad y por ello debía ser devuelto "con urgencia", por lo que el varón realizó varias transferencias, con un total abonado de 8.750 euros.

Cuando la víctima se dio cuenta de que se trataba de un engaño y que no había ninguna fianza para salir de prisión, le reclamó en varias ocasiones la devolución del dinero, que no le llegó a ser devuelta.

Las gestiones realizadas por los agentes determinaron que el denunciado ideó un relato falso sobre la existencia de la fianza, sobre lo que se llevó a cabo la estafa, para lo que el primer recluso se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su compañero de celda.

'MODUS OPERANDI'

Para llevar a cabo la ejecución de los hechos, el presunto autor utilizó documentación bancaria falsa, transferencias programadas que luego no eran ejecutadas y la supuesta intermediación de una abogada.

Los intentos de cobro se trataron de hacer a través de la cuenta bancaria de la pareja del presunto autor, pero por causas ajenas no se llegaron a realizar, por lo que le indicó a la víctima que efectuara los pagos a través de una empresa de envío de dinero y alegó dificultades administrativas para mantener así la apariencia de legalidad.

Tras enviar el dinero en diferentes pagos, la retirada fue realizada por parte del denunciado, su novia y su madre, que presuntamente actuaron como receptores directos del dinero procedente de la víctima.

Tras descubrirse el supuesto engaño, el denunciado trató de dilatar la situación con justificantes de transferencias falsas con la intención de aparentar una devolución que nunca llegó a producirse.

Para ello mostró capturas de pantalla obtenidas de un terminal móvil en las que aparecían reflejados justificantes bancarios de transferencias programadas que posteriormente eran anuladas.

DETENCIÓN

Con todo lo investigado, se llevó a cabo un operativo policial que dio como resultado la localización y detención de los tres identificados por su presunta implicación en los hechos.

Tras las detenciones, se realizó un registro en el domicilio del varón y su pareja, donde fueron intervenidos diversos enseres y documentación a nombre de la víctima, efectos que anteriormente habían sido requeridos en varias ocasiones y que el varón detenido nunca llegó a devolver.

De los tres detenidos, el varón ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.