Detenidas tres personas por emplear a ciudadanos en situación irregular en Sagunt (Valencia)

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sagunt (Valencia) a tres personas --dos hombres y una mujer, de 38 y 58 años-- por emplear a ciudadanos en situación irregular. Las víctimas eran contratadas de manera verbal, tanto por el administrador único de la empresa como por el capataz, y carecían de alta en la Seguridad Social y sin las medidas de seguridad oportunas. Al menos seis de los empleados extranjeros se encontraban en situación irregular en España.

Las labores de investigación llevadas a cabo por los funcionarios pertenecientes a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Sagunt se iniciaron tras tener conocimiento de la posible situación irregular en la que se podrían encontrar los empleados de la empresa afectada. Las pesquisas de los agentes permitieron descubrir que había al menos seis personas afectadas y todas ellas se encontraban en situación irregular en España, según ha indicado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Los investigadores constataron que no disponían de contrato de trabajo, pues lo hacían de manera verbal, ni tampoco de alta en la Seguridad Social, por lo que los arrestados "se valían de su vulnerabilidad y de la situación de necesidad en la que se encontraban", ya que "se veían obligadas a aceptar condiciones que perjudicaban, suprimían o restringían los derechos que tienen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".

Por todo ello, se procedió a la detención del propietario de la empresa, su socia única y del capataz como presuntos autores de delito continuado contra los derechos de los trabajadores.

Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han sido puestos en libertad una vez oídos en declaración tras ser advertidos de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.