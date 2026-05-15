Detenidas en Valencia 31 personas e incautadas 300.000 dosis en el mayor operativo en España contra la 'flakka'

1087376.1.260.149.20260515155914 Imagen de la droga intervenida - GC

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Valencia a 31 personas que conformaban una red internacional de envíos postales a España de la droga ALFA-PVP, conocida como 'flakka', una droga sintética psicoactiva y estimulante. También han sido intervenidos cuatro kilos, lo que representa alrededor de unas 300.000 dosis.

Fue una víctima de esta droga, utilizada y expandida en el mundo chem-sex como sustancia psicoactiva para fines sexuales, quien alertó a la Guardia Civil sobre el tráfico y envío de paquetes desde otros países europeos a distintos puntos de la provincia de Valencia. Tras las primeras indagaciones, se descubrió que la droga entraba en España mediante paquetes de mensajería que depositaban en puntos de entrega en taquillas o establecimientos concertados, tal como ha informado Comandancia en un comunicado.

Los guardias civiles rastrearon los envíos e identificaron varios patrones de recepción periódica de los paquetes. Además, también comprobaron que las adquisiciones se realizaban a través de páginas web que aparentemente vendían productos legales.

La sospecha aumentó cuando descubrieron que estas webs se activaban y desactivaban con frecuencia para evitar ser rastreadas. Los guardias civiles verificaron que estas páginas pertenecían a empresas pantalla que ocultaban una plataforma común de envíos de droga online cuyo pago se realizaba en criptomonedas.

Los importadores multiplicaban hasta por diez veces el precio de la sustancia una vez llegada a territorio nacional. Los envíos los realizaban imitando o falsificando paquetes de empresas online muy reconocidas. Dentro de estos paquetes aparentemente había videoconsolas, juegos o películas, en cuyas cajas se ocultaba la sustancia prohibida y una tarjeta de plástico para su manipulación.

Buena parte de los receptores de la sustancia identificados por los investigadores tenían un nivel socioeconómico medio-alto. Muchos de ellos también contaban con antecedentes por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

REGISTROS EN VALENCIA

A raíz de estas investigaciones, la Guardia Civil realizó siete registros en domicilios de las localidades valencianas de Alaquàs, Alcàsser, Manises y Valencia capital.

En total se han incautado cerca de cuatro kilos de esta droga, además de un arma simulada y otras drogas sintéticas. Por todo ello, han sido detenidas 31 personas, de los que dos han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que se busca la desintegración completa de la infraestructura logística de envío y recepción de las sustancias.

'FLAKKA', UNA DROGA PSICOACTIVA

La ALFA-PVP, también conocida comúnmente como 'flakka', es una droga relativamente desconocida en España cuyo uso está en aumento con fines recreativos en el ámbito sexual. Se trata de una sustancia psicoactiva estimulante con efectos secundarios como psicosis, episodios violentos, hiperactivación, convulsiones, arritmias cardíacas e incluso la muerte.

Su consumo es de dosis muy pequeñas, con dosis entre los 2,5 y 15 miligramos. La tenencia únicamente de 0,3 gramos de esta sustancia ya se considera tráfico de drogas. En casos de más de 30 gramos se considera susceptible de ser aplicable la agravante de "notoria importancia".