Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un fugitivo reclamado por Francia por tráfico de drogas

La Policía Nacional detiene en Elche (Alicante) a un fugitivo reclamado por Francia por tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a un hombre sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Francia por un presunto delito de tráfico de drogas.

Al parecer, el detenido estaría relacionado con una organización criminal dedicada al transporte de cientos de kilogramos de sustancias estupefacientes entre Francia y España en la que presuntamente desempeñaba un "papel central", según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se ha iniciado tras recibir una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial a nivel internacional a través del Grupo de Localización Fugitivos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado, en la que se informaba de la posible presencia de esta persona en la Región de Murcia.

Tras recibir la información, agentes pertenecientes a la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia han realizado numerosas gestiones e indagaciones orientadas a su localización y detención.

Estas actuaciones han permitido determinar que el fugitivo se encontraba en territorio español y localizarlo el pasado domingo 16 de agosto en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, donde se ha procedido a su detención con la participación del Grupo de Apoyo Operativo de la Policía Nacional en Murcia.

En el momento de la detención el hombre se encontraba acompañado de otros dos ciudadanos de nacionalidad francesa. Tras su detención, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión provisional y se han iniciado los trámites correspondientes para su entrega a las autoridades judiciales francesas.