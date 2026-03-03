Detenido en Alcoi un encargado de un local hostelero por emplear a extranjeros en situación irregular y sin contrato

Archivo - Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el municipio alicantino de Alcoi a un hombre de 31 años acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. El arrestado era presuntamente el encargado de un negocio de hostelería donde estaban empleados dos ciudadanos extranjeros en situación irregular y sin contrato.

La investigación partió a raíz de una información en la que se daba cuenta de la posible explotación laboral de un ciudadano extranjero en un local de hostelería de esta localidad, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

Ante la posibilidad de que en dicho establecimiento de comida pudiera encontrarse un ciudadano en situación irregular trabajando sin ser dado de alta en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social y posiblemente siendo víctima de una explotación laboral, los agentes realizaron gestiones con el fin de localizar dicho local, comprobar quién estaba a cargo del negocio y la identificación de las personas empleadas.

Una vez realizadas dichas gestiones, se llevó a cabo una inspección del establecimiento junto con Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el resultado de dos detenciones por Infracción a la Ley de Extranjería y una detención penal por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Tras la práctica de las diligencias policiales, se dio cuenta de todo lo actuado a los juzgados de instrucción de la localidad de Alcoi.