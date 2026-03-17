Detenido en Algemesí por agredir a una mujer en presencia de sus dos hijos menores de edad

Vehículos de la Policía Local de Algemesí en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ

VALÈNCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Algemesí (Valencia) ha detenido a un hombre de 34 años por un delito de violencia de genero al presuntamente agredir a una mujer de 25 años en presencia de sus dos hijos menores de edad.

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado domingo, cuando el 112 recibió una llamada que alertaba de una agresión a la mujer a la que el hombre le habría empujado y agarrado del cuello delante de los dos hijos menores de edad, informa el consistorio.

Patrullas de la Policía Local y Policía Nacional se personaron en el domicilio. El agresor, que inicialmente había huido del lugar llevándose la documentación de la víctima, fue localizado y detenido poco después en la calle.

Por otro lado, la Policía Local de Algemesí detuvo durante este pasado fin de semana a dos hombres implicados en delitos contra el patrimonio, después de presuntamente asaltar una vivienda y forzar un vehículo estacionado en la localidad. Las actuaciones policiales permitieron recuperar objetos de valor y evitar la fuga de los responsables, ambos con antecedentes por hechos similares.

La primera intervención se produjo durante la madrugada del sábado, después de recibir el aviso de un robo en una vivienda habitada de la que se había sustraído un bolso con un teléfono móvil y otros efectos personales. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad del domicilio, lo que permitió obtener una descripción precisa del presunto autor.

Poco después, alrededor de las 5.00 horas, una patrulla localizó a un joven de 25 años que coincidía con las características observadas en las imágenes. El sospechoso, que llevaba la misma vestimenta y cuenta con antecedentes previos, fue interceptado y detenido antes de pasar posteriormente a disposición judicial.

La segunda intervención se produjo durante la madrugada del domingo. En este caso, un aviso vecinal alertó de la presencia de un hombre que manipulaba un vehículo estacionado. Los agentes sorprendieron a un hombre de 45 años mientras forzaba el vehículo con una palanca.

El sospechoso ya había sustraído un arrancador profesional de baterías valorado en 1.850 euros. La patrulla interceptó al hombre, recuperó íntegramente el material y procedió a su detención. Igual que en el caso anterior, el arrestado cuenta con antecedentes por delitos similares.

Desde el Ayuntamiento de Algemesí destacan que la colaboración ciudadana ha resultado clave para la resolución de estas actuaciones policiales, por lo que agradecen la implicación de la ciudadanía a la hora de comunicar situaciones sospechosas o delictivas.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, señala la necesidad de "trasladar una profunda reflexión al ámbito político nacional para que se implementan los cambios legales necesarios para acabar con la multirreincidencia y no permitir que estos delincuentes sean liberados a las pocas horas de su detención".

Y se recuerda que, ante cualquier situación de violencia de género, están disponibles el teléfono 016, gratuito y sin rastro en la factura, así como el 112 y los servicios sociales municipales, que ofrecen protección y asesoramiento a las víctimas.