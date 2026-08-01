Detenido en Algorfa (Alicante) un peligroso fugitivo buscado por Reino Unido

Fugitivo detenido - JEFATURA

ALICANTE 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Algorfa a un peligroso fugitivo británico, de 27 años, buscado por las autoridades de Reino Unido, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La operación se activó tras recibir una solicitud de colaboración del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial (B.C.C.O), quienes canalizaron la información proporcionada por las autoridades británicas.

Este intercambio de inteligencia permitió conocer que sobre el reclamado pesaba una Orden Internacional de Detención (OID) en vigor desde junio de 2026 por delitos de tráfico de drogas. La relevancia del arrestado para Reino Unido era máxima puesto que era considerado uno de sus principales objetivos criminales, hasta el punto de que se estaba tramitando su inclusión inmediata en la lista de los más buscados del país británico.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos entre los años 2023 y 2024. El fugitivo formaba parte de un grupo organizado dedicado a la distribución de cocaína, cannabis y heroína. Llegó a cometer hechos delictivos mientras se encontraba en libertad provisional.

Dada la información recibida sobre la extrema peligrosidad del individuo, a quien se le atribuyen delitos graves con uso de armas de fuego contra las personas y el elevado riesgo de fuga ante una posible condena de cadena perpetua, los agentes diseñaron un operativo especial extremando todas las medidas de seguridad.

Tras varios días de intensas gestiones de investigación para centrar el paradero del fugitivo, los investigadores lograron ubicar su posible refugio en la localidad de Algorfa.

Finalmente, se estableció un dispositivo de búsqueda y captura que permitió su interceptación y detención inmediata en las proximidades de su domicilio sin que pudiera oponer resistencia efectiva ante la rapidez del despliegue policial.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción en funciones de guardia del Tribunal Central de Instancia con el fin de iniciar el correspondiente proceso de extradición que lo devuelva ante la justicia británica.