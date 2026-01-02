Detenido en Alicante un fugitivo de la justicia de Perú buscando por un delito de estafa

ALICANTE, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a un varón de origen peruano, de 54 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención, emitida por las autoridades de Perú por un delito de estafa, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los agentes averiguaron que el arrestado estaba siendo buscado por las autoridades peruanas tras acudir a dependencias policiales a realizar unos trámites relacionados con una investigación que se estaba llevando a cabo sobre una persona desaparecida.

Cuando los agentes comprobaron en las bases de datos policiales la identidad de esta persona, averiguaron que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) emitida por las autoridades de Perú en vigor desde marzo de 2022 por un delito de estafa. Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en la ciudad peruana de Trujillo en el año 2008.

Al fugitivo se le imputa la presunta comisión de un delito de estafa tras vender un inmueble con ánimo de engaño a terceras personas, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de seis años de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.