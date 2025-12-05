Detenido en Alicante un hombre con una orden europea de detención por tráfico de drogas en Polonia

La Policía Nacional Detiene A Un Varón Sobre El Que Pesaba Una Orden Europea De Detención - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 47 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), dictada por las autoridades de Polonia por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, hechos cometidos en el año 2021.

Las autoridades de Polonia habían dictado una orden europea de detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que el fugitivo podría haber elegido esta provincia para esconderse de la justicia de su país.

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de averiguación y lo localizaron en la ciudad de Alicante donde establecieron un dispositivo policial que llevó a su detención.

El fugitivo había huido de la justicia de Polonia tras ser condenado a una pena de 20 años de privación de libertad, por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los hechos fueron cometidos en el año 2021, cuando el ahora detenido supuestamente formaba parte de una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes que comercializaba con "grandes cantidades" de marihuana entre España y Polonia con el fin de obtener beneficios económicos.

Tras su detención, los agentes comprobaron que al fugitivo también le constaba una reclamación judicial nacional emitida por un Juzgado de Alicante por conducir sin permiso o licencia. El detenido, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.