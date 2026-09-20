Detenido en Alicante un hombre reclamado por Rusia por coacciones y prostitución

Archivo - Sucesos.- Dos detenidos en Dénia (Alicante) por robar joyas y relojes a ancianos con el abrazo cariñoso - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 33 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención (OID) dictada por las autoridades de Rusia por delitos de coacciones y prostitución.

El país reclamante dictó esa orden, de la que tuvo conocimiento la Policía Nacional de Dénia a través Interpol, tras tener sospechas de que el fugitivo podría estar residiendo en la localidad dianense, según ha informado la Policía en un comunicado.

Por este motivo, se iniciaron las pesquisas de averiguación de su paradero, que permitió que haya sido localizado por agentes de Policía Judicial que, tras comprobar su identidad, confirmaron que le constaba una OID por lo que llevaron a cabo su detención.

Los hechos que motivaron su detención ocurrieron entre los años 2020 y 2021 en la ciudad rusa de Krasnoyarsk. El fugitivo presuntamente formaba parte de una organización criminal dedicada a la producción ilegal de contenido pornográfico mediante retransmisiones en directo a través de internet.

Dentro de la estructura, supuestamente se encargaba de seleccionar y formar a las mujeres que participaban en las emisiones, así como de supervisar su desarrollo, según la Policía.

Para llevar a cabo la actividad ilícita, la organización disponía de varios locales, equipos informáticos y audiovisuales y una página web desde la que realizaban las retransmisiones de pago, con lo que obtenían "importantes beneficios económicos" que posteriormente se repartían entre sus integrantes.

Por estos hechos, se enfrenta a una pena de diez años de privación de libertad. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.