Detenido en Alicante un indigente acusado de amenazar de muerte y robar joyas a una mujer que lo acogió en su casa

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un indigente de 43 años de edad acusado de robar joyas y efectos valorados en más de 4.000 euros con violencia e intimidación a una mujer de 52 años de edad, quien lo había acogido para pernoctar una noche en su domicilio porque le dio pena. El varón presuntamente la amenazó de muerte si no le daba dinero y le causó lesiones en los brazos por las que tuvo que ser atendida por un médico.

La víctima explicó que sintió lástima por un varón que pernoctaba en la calle y a quien ofreció que pasara la noche en su casa, donde podría asearse y descansar y, además, podría ofrecerle aire acondicionado frente al calor extremo que había esos días en la capital alicantina.

El indigente aceptó el ofrecimiento de la mujer, si bien tras esa noche, cuando la hospedadora le solicitó que se marchara, este se negó rotundamente y le dijo que estaba "muy a gusto", ya que llevaba más de ocho meses durmiendo en la calle y lo había pasado muy mal.

Inicialmente, la víctima no quiso dar cuenta a las autoridades de lo ocurrido porque, a pesar de la negativa de su huésped, la convivencia no era mala y, además, se sentía bien por este acto de buena fe que estaba haciendo, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

AMENAZAS Y AGRESIÓN

Sin embargo, pasados unos días, la mujer le volvió a insistir al indigente para que se marchara de inmediato, puesto que él comenzó a fumar dentro de la vivienda algo que le pareció droga. Entonces, el varón se puso agresivo y presuntamente la amenazó con matarla si no le daba dinero, hasta el punto de supuestamente agarrarla con fuerza por los brazos y causarle lesiones por las que tuvo que ser asistida por un médico.

Finalmente, esta persona abandonó el domicilio. La víctima comprobó a la mañana siguiente que le había sustraído joyas, dinero y otros efectos valorados en más de 4.000 euros. Por este motivo, decidió interponer una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional.

De la investigación se hicieron cargo los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante-Centro, quienes orientaron sus esfuerzos en averiguar la identidad del autor de los hechos. Tras las gestiones de investigación efectuadas, los agentes encargados del caso consiguieron identificar al varón denunciado, a quien localizaron y detuvieron como presunto responsable de los delitos de robo con violencia e intimidación y allanamiento de morada.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante. Además, la víctima solicitó una orden de alejamiento contra su presunto agresor.