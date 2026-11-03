Detenido en Alicante un joven acusado de atracar a un octogenario que resultó herido al recibir un golpe en la cabeza

Imagen de agentes de la Policía Nacional junto al detenido (c) - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 21 años acusado de atracar a un anciano de 81. El ahora arrestado presuntamente golpeó en la cabeza a la víctima por la espalda de forma violenta, hasta el punto de dejarlo aturdido y causarle una herida de cinco centímetros, para robarle un bolso que llevaba encima.

La investigación se inició después de que el afectado denunciara los hechos. El hombre tuvo que acudir al Hospital General de Alicante para ser asistido por profesionales sanitarios, ya que el asaltante supuestamente le causó esa herida inciso-contusa, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte se hicieron cargo de las pesquisas, durante las que identificaron, tras diversas gestiones y comprobaciones, al presunto autor de los hechos.

Finalmente, los agentes realizaron un operativo de búsqueda del investigado, que fue localizado y detenido acusado de los delitos de robo con violencia y lesiones. Tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante.