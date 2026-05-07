Detenido en Alicante un repartidor acusado de robar electrodomésticos valorados en 16.000 euros

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ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a un trabajador de una empresa de reparto por su presunta participación en un delito de hurto continuado. Está acusado de robar mercancía, en su mayoría electrodomésticos, valorada en más de 16.000 euros.

El arrestado supuestamente, tras cargar artículos que estaban listos para reparto, se apropiaba de ellos, no los entregaba a sus clientes ni los volvía a depositar en el almacén, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación se inició tras la denuncia del jefe de seguridad de un conocido establecimiento comercial de Alicante al percatarse, desde hacía un tiempo, de la falta de mercancía. En concreto, de electrodomésticos, cuyo valor ascendía a unos 16.000 euros y que desaparecía cuando estaba en su fase final de reparto a domicilio.

Una empresa de transportes externa que tenía contratada la gran superficie se encargaba del reparto y, tras una serie de comprobaciones, se pudo determinar que los electrodomésticos que habían echado en falta eran los de la ruta de uno de los trabajadores de esa compañía, por lo que fue vinculado "directamente" con la supuesta sustracción de la mercancía desaparecida.

Según ha explicado la Policía Nacional, el empleado, "aprovechándose de su conocimiento de la dinámica de funcionamiento de la empresa de transporte", presuntamente cargaba en el vehículo de reparto los electrodomésticos cuya entrega aún no estaba prevista para un día concreto y que nunca eran entregados a los clientes ni tampoco volvían a ser depositados en el almacén. Los investigadores han recalcado que él era "la última persona que tenía a su disposición la mercancía que finalmente era sustraída".

Al parecer, los hechos fueron cometidos de forma continuada y generaron un "gran perjuicio económico al establecimiento comercial", ya que "estaban obligados a reponer el producto para hacerles entrega a sus respectivos clientes", de acuerdo con el cuerpo policial.

Una vez identificado, el sospechoso fue localizado y detenido por su presunta participación en un delito continuado de hurto. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia de de Alicante.