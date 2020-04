Detenido tras intentar asaltar un gimnasio particular en Elche y esconderse en un armario para no ser descubierto

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido 'in fraganti' en Elche (Alicante) a un hombre por presuntamente acceder a un gimnasio particular y esconderse en un armario para no ser descubierto.

La comisaría provincial de Alicante ha explicado que los hechos se remontan a la semana pasada cuando se recibió una llamada en la Sala del 091 en la que un vecino informaba de que en la planta baja de su vivienda, que tiene habilitada como gimnasio particular, estaba la luz encendida y escuchaba ruidos.

Hasta el lugar se movilizaron varias patrullas que comprobaron que la estancia poseía una ventana fracturada y todo su interior revuelto.

Así, en el interior sorprendieron a un varón escondido en el interior de un armario, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

El detenido es un varón de 29 años de edad, de nacionalidad española, al que le constan numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

EN UN COCHE

Asimismo, agentes de la Comisaría de Elche procedieron a la detención de un varón de 39 años, de nacionalidad española, como presunto autor de un robo con fuerza en interior del vehículo.

Este hombre fue sorprendido mientras se encontraban sentado en el asiento del copiloto de un coche manipulando el contenido de la guantera. El vehículo tenía el cristal de la puerta fracturado. Se procedió a su detención y a su puesta a disposición Judicial.