Detenido en Borriana (Castellón) un fugitivo condenado a 15 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor

La Policía Nacional detiene a un fugitivo reclamado por la Audiencia Provincial por agredir sexualmente a una menor - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓ, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Borriana (Castellón) a un hombre de 46 años, que tenía una reclamación de la Audiencia Provincial de Valencia por haber abusado sexualmente de la hija de la que era su pareja, menor de edad, de forma continuada durante el 2019, hechos por los que había sido condenado a 15 años de prisión.

Los hechos ocurrieron a mediados del 2019 en la provincia de Valencia, cuando un hombre abusó de forma continuada durante un periodo aproximado de seis meses de la hija menor de edad de la que era su pareja en esos momentos, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

A principios del mes de mayo de este año, los agentes comenzaron una investigación para localizar, detener y poner a disposición judicial al varón tras un requerimiento judicial. Al parecer, el hombre que habría sido condenado a 15 años de prisión se encontraba en paradero desconocido y podría sustraerse de la acción de la justicia por haber intentado obtener un pasaporte tras haberle sido retirado el suyo.

Tras varios meses de investigación y numerosas pesquisas, los agentes localizaron al fugitivo en la localidad castellonense de Borriana y la semana pasada fue detenido y puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Valencia, la cual decretó su ingreso en prisión.