Detenido por cometer varios hurtos en locales de Torrent (Valencia) un hombre que figuraba como desaparecido

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Barrio de Torrent han detenido a un hombre como presunto autor de hurtos registrados en diferentes establecimientos de la ciudad. El varón figuraba como persona desaparecida con necesidad de protección especial.

La sala del 092 de la Policía Local de Torrent recibió el aviso desde un comercio situado en la calle L'Horta, donde se había producido la sustracción de varios productos por valor de 100 euros. El propietario informó de que el individuo había abandonado el lugar rápidamente y facilitó su descripción a los agentes, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde la primera comunicación con la central, los agentes difundieron la descripción física del presunto autor y la dirección que había tomado en su huida. Además, recordaron que un día antes ya se había producido un hurto en un comercio de ropa de la ciudad y que "probablemente podría tratarse de la misma persona".

Varias patrullas se movilizaron por la zona y transmitieron la información al resto de unidades en servicio. Apenas unos minutos después, otra dotación fue requerida en un establecimiento cercano, otro comercio en la Avenida al Vedat, donde presuntamente el mismo varón había intentado cometer un nuevo hurto, esta vez de diferentes objetos, entre ellos cuchillos de gran tamaño.

Los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones y confirmaron que se trataba de la misma persona descrita por la víctima del primer hurto. En el cacheo superficial le fueron incautadas las cajas de productos sustraídos previamente en el comercio.

Tras ser identificado, el individuo resultó ser un vecino de Torrent con antecedentes de desapariciones anteriores y que figuraba en las bases policiales como persona desaparecida con protección activa. Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a su traslado al centro médico de la localidad y, posteriormente, a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional para continuar con los trámites correspondientes y garantizar su reingreso como desaparecido.

La concejala del Área de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha subrayado que "la labor que se ha realizado es un claro ejemplo de cómo funcionan los protocolos de comunicación y coordinación entre cuerpos de seguridad".

"La Policía Local actuó con inmediatez y profesionalidad, logrando detener al presunto autor en apenas unos minutos. Quiero destacar también la sensibilidad mostrada en este caso, al tratarse de una persona con especiales circunstancias personales, lo que demuestra la preparación integral de nuestros agentes", ha afirmado.

El comisario jefe de la Policía Local, José Pascual Martínez, ha resaltado que "el éxito de esta intervención radica en la rapidez con la que se transmitió la información entre los agentes de la Policía de Barrio y posterior colaboración con la Policía Nacional".

"Gracias a esa cooperación, se pudo no solo esclarecer los hechos delictivos, sino también garantizar la protección del detenido en un marco sanitario y judicial adecuado. Este tipo de actuaciones confirman que Torrent cuenta con un dispositivo policial que responde de manera inmediata ante cualquier incidencia", ha expresado.

Por su parte, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que los agentes de Barrio han demostrado que Torrent "cuenta con una policía cercana, eficaz y volcada en la seguridad de todos los vecinos". "De igual modo, la prevención y la protección de las personas más vulnerables es una prioridad de este gobierno municipal, y este operativo lo pone de manifiesto", ha sostenido.