Detenido un conductor acusado de arrollar con su coche a un policía en Santa Pola (Alicante)

Archivo - Un coche de la Policía Local de Santa Pola (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA - Archivo

ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Pola (Alicante) ha detenido a un conductor acusado de arrollar "violentamente" con su coche a un agente del cuerpo policial mientras una patrulla hacía una intervención en la vía pública, según han indicado fuentes municipales en un comunicado.

Por el impacto, el policía sufrió heridas de gravedad. Entre ellas, una fractura de pierna. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para atornillarle una placa de titanio en el peroné y un implante en el tobillo. Tras varios días hospitalizado, ya está en casa recuperándose de las lesiones, aunque estará varios meses de baja médica.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la Policía Local de Santa Pola estaba señalizando una tapa de alcantarilla que se había soltado y generaba un "grave riesgo" para la circulación. En un momento dado, los agentes observaron un vehículo de gran cilindrada realizando una "conducción temeraria" y una "maniobra prohibida".

Uno de los agentes dio el alto al conductor, quien aminoró la marcha en un primer momento e hizo ademán de detenerse. Sin embargo, a escasos metros del policía, al parecer aceleró bruscamente con la intención de embestirlo y huir del lugar, por lo que presuntamente lo arrolló de forma violenta.

El vehículo fugado continuó su huida "poniendo gravemente en peligro al resto de usuarios de la vía y a numerosos peatones, llegando incluso a estar a punto de atropellar a varios viandantes", según las mismas fuentes.

"COLABORACIÓN CIUDADANA"

Desde el Ayuntamiento de Santa Pola han precisado que, "gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación policial", se montó un dispositivo conjunto para localizar el vehículo implicado y el presunto autor de los hechos.

El coche fue hallado estacionado en el interior de una urbanización y parcialmente cubierto con una lona, "con el objetivo de dificultar su identificación y ocultarlo de la actuación policial".

Posteriormente, la Policía Local de Santa Pola logró identificar plenamente al presunto responsable gracias a las pesquisas realizadas y a la información facilitada por testigos que presenciaron lo sucedido en plena vía pública, por lo que a la mañana del día siguiente lo detuvieron y, más tarde, lo pusieron a disposición de la Guardia Civil.

Asimismo, según ha explicado el consistorio, los agentes comprobaron que el detenido "circulaba sin el seguro obligatorio y carecía del permiso de conducción válido para el vehículo que conducía".

La Policía Local de Santa Pola ha agradecido "la colaboración y el trabajo coordinado realizado junto a la Guardia Civil de Santa Pola, cuerpo hermano con el que se actuó de manera conjunta durante toda la investigación" y "fundamental para el esclarecimiento de los hechos".

Del mismo modo, la Policía Local ha resaltado "la implicación de los ciudadanos, cuya colaboración demuestra, una vez más, el compromiso y la unión de Santa Pola y Gran Alacant frente a conductas extremadamente graves e irresponsables que atentan contra la seguridad de todos".

"La colaboración ciudadana continúa siendo esencial para garantizar la convivencia, la seguridad vial y la protección de nuestros vecinos", ha concluido el consistorio de este municipio alicantino.