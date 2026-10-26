Detenido un conductor drogado tras una persecución policial de seis kilómetros en Catral (Alicante)

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Catral (Alicante) - FACEBOOK POLICÍA LOCAL DE CATRAL

ALICANTE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Catral (Alicante) ha detenido a un conductor drogado después de una persecución de más de seis kilómetros y medio durante la que presuntamente circuló de forma temeraria poniendo en peligro la seguridad de las personas.

Los hechos ocurrieron en el marco de un dispositivo policial preventivo, cuando el varón huyó a bordo del vehículo tras detectar la presencia de agentes, ha informado el cuerpo de seguridad municipal en redes sociales.

Finalmente, las patrullas lograron interceptar el vehículo e identificar al conductor. Tras las comprobaciones realizadas, se detectó la presencia de drogas en su organismo. Está acusado de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y se han instruido las denuncias administrativas correspondientes.