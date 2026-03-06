Un detenido y cuatro investigados por sustraer naranjas en explotaciones agrícolas de la provincia de Valencia

Vigilancia en campaña cítricos - OPC

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida y otras cuatro están siendo investigadas por la presunta sustracción de naranjas en explotaciones agrícolas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Con motivo de la campaña de recolecta de cítricos en las diferentes localidades de la Ribera alta y baja de la Comunitat Valenciana, el Equipo Roca de Sueca, en colaboración con Policía Local y Guardias Rurales de Carcaixent, han logrado identificar a un grupo de personas que supuestamente se dedicaba a la sustracción de cítricos en diversas explotaciones agrícolas.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero, cuando agentes de la Policía Local y Guardias Rurales de Carcaixent realizaban un dispositivo de vigilancia y prevención de robos en explotaciones agrícolas de su localidad. Empleaban un dispositivo RPA (dron), donde visualizaron a una cuadrilla recolectando cítricos en una explotación sin permiso del propietario.

Esta actuación fue trasladada a la Guardia Civil, quienes, al analizar toda la información, lograron ubicar el lugar donde vendían el género sustraído. Los agentes detectaron que, para ello, los autores empleaban una empresa de cítricos legalmente constituida con el objetivo de formalizar las ventas del fruto robado.

Así pues, analizadas las ventas realizadas por este grupo, los efectivos detectaron irregularidades en 63.093 kilos de naranjas entregadas, donde los autores obtuvieron un beneficio de hasta 14.613 euros.

Como resultado de la operación, un hombre de 28 años y nacionalidad rumana ha sido detenido. Otras cuatro personas, de edades comprendidas entre 34 y 60 años y nacionalidades lituana y marroquí, están siendo investigadas. Se les atribuyen delitos de hurto y falsedad documental.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Sueca con la colaboración de Policía Local y Guardias Rurales de Carcaixent. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Alzira.