Un detenido al desmantelar un cultivo de marihuana en una vivienda de La Nucia (Alicante)

Marihuana intervenida durante el operativo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 47 años acusado de los delitos de tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico tras desmantelar una plantación de marihuana en una vivienda unifamiliar de La Nucia (Alicante).

La investigación se inició después de que los agentes conocieran informaciones que apuntaban a la posible existencia de un cultivo de esta planta en el domicilio, del que emanaba un fuerte hedor característico a marihuana, según un comunicado del cuerpo policial.

A raíz de estas cuestiones, efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm iniciaron un dispositivo de investigación centrado en el entorno del inmueble objeto de las pesquisas.

Tras diferentes trabajos, los investigadores recabaron los indicios necesarios que confirmaban la existencia de una plantación ilegal de marihuana en el interior de la vivienda. En el transcurso de las pesquisas, identificaron al morador como el presunto responsable de la actividad ilícita.

Según determinó la investigación de la Policía Nacional, el varón ahora detenido supuestamente se encargaba de manera directa de las tareas de instalación, mantenimiento y explotación del cultivo de marihuana.

Recabados todos los indicios necesarios, y puestos en conocimiento de la autoridad judicial, se solicitó una orden de entrada y registro en el domicilio investigado. En el inmueble, los agentes localizaron 200 plantas de marihuana, unos 38 kilos de cogollos, un revólver de aire comprimido, 300 euros en billetes fraccionados, tres teléfonos móviles y dos ordenadores.

También una "completa infraestructura" presuntamente destinada a favorecer su cultivo en el interior del inmueble, compuesta por un sistema hidropónico equipado con distintos elementos necesarios para el desarrollo de las plantas.

De manera simultánea, los agentes realizaron gestiones con la compañía suministradora de electricidad para verificar el origen de la energía que alimentaba la infraestructura. Los técnicos de la empresa confirmaron la existencia de una conexión ilegal a la red pública, mediante la que supuestamente se abastecía de electricidad a la plantación de forma fraudulenta.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de La Vila Joiosa (Alicante). El juez decretó su ingreso en prisión.