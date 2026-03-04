Detenido en Elche un repartidor acusado de apropiarse de paquetes con teléfonos móviles que luego revendía

Archivo - Fotografía de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID - Archivo

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a un repartidor acusado de apropiarse de paquetes con teléfonos móviles de alta gama por valor de cerca de 7.000 euros. Al hombre, de 38 años, se le considera presunto responsable de los delitos de hurto y falsedad documental.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el ahora detenido supuestamente revendía los teléfonos a través de plataformas de venta online tras falsificar facturas de una conocida superficie de venta de productos de electrónica para darles "apariencia de legalidad".

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una empresa de telefonía móvil que había detectado irregularidades en alguno de los precintos de los paquetes recibidos últimamente. Los agentes encargados del caso, pudieron descubrir que, tales repartos, habían sido realizados al parecer por la misma empresa de paquetería y más concretamente por el mismo repartidor.

Como continuación a las gestiones policiales, se consiguió averiguar que el responsable del reparto de los paquetes tenía un perfil en una conocida plataforma de compra venta de objetos de segunda mano online, con un "relevante historial" de publicaciones de ventas de teléfonos móviles de alta gama, de marcas y modelos similares a los investigados, además de otros que les llevaron hasta otro punto de venta de telefonía móvil que también reconocía irregularidades en entregas de paquetes de teléfonos móviles.

Posteriormente, se llegó hasta dos personas que habían comprado terminales al investigado, quienes reconocieron haberlos adquirido a través de esa plataforma digital a un varón, que les entregó una factura de una conocida superficie de venta de objetos de electrónica lo que les daba "confianza" sobre su procedencia lícita.

Así pues, se consultó al establecimiento sobre tales facturas y se comprobó que eran documentos falsos, que no habían sido sido emitido por ellos, así como que los terminales telefónicos reflejados en ellas tampoco los habían comercializado.

Tras reunir todos los indicios e identificar plenamente al investigado, los agentes encargados del caso le localizaron y detuvieron como presunto responsable de los delitos investigados.