Detenido en Elche por robar a punta de cuchillo un estanco y llevarse 1.800 euros

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elche (Alicante), a un varón de 33 años de edad, como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un estanco ilicitano, donde armado con un cuchillo de grandes dimensiones amenazó a la encargada del establecimiento para hacerse con la recaudación de la caja registradora por un valor de 1.800 euros.

Tras su arresto, se ejecutó una pena de expulsión que tenía en vigor, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos se remontan a principios del mes de octubre y fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional por la responsable de un estanco de la ciudad, a través de una denuncia interpuesta en la Comisaría de Elche.

La denunciante manifestaba en su denuncia que, sobre las dos del mediodía, entró en el establecimiento un varón esgrimiendo en actitud amenazante y violenta un cuchillo de grandes dimensiones hacia ella, gritándole para que abriera la caja registradora.

La víctima, ante tal amenaza y temiendo por su integridad física, se apartó del mostrador y dejó que el asaltante accediera a la caja registradora mientras continuaba amenazándola con el cuchillo.

A continuación, tras conseguir abrir la caja y apoderarse del dinero en efectivo que había en ella, el varón huyó a la carrera del lugar con el botín en su poder que accedía a un valor total de 1.800 euros.

UN CONOCIDO DELINCUENTE DE LA CIUDAD

De la investigación del suceso, se hicieron cargo los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, quienes recabaron datos relativos a las características físicas del autor del robo, a través de las cuales pudieron relacionar con los hechos a un varón conocido por los investigadores al haber estado implicado en hechos de similares características ocurridos en otras ocasiones en la localidad, uno de los cuales se remontaba a una semana atrás.

Tras ser identificado por los agentes encargados del caso, establecieron dispositivos de búsqueda por las inmediaciones de los lugares frecuentados por el investigado, dando como resultado su localización y detención a los pocos días de ser interpuesta la denuncia, como presunto responsable de los hechos investigados.

Posteriormente, tras la práctica de las diligencias policiales relacionadas con el robo en el estanco y, en virtud de una resolución de expulsión del territorio nacional de la Audiencia Provincial que tenía vigente el detenido, se llevaron a cabo los trámites de ejecución de la medida judicial dictada por parte de los agentes integrantes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de la Comisaría.