Detenido en Elche el trabajador de una farmacia por extraer medicamentos psicotrópicos sin receta

ALICANTE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Elche al trabajador de una farmacia por retirar medicamentos psicotrópicos del establecimiento sin existir recetas válidas.

La investigación comenzó tras detectarse un desajuste en la documentación de este tipo de medicamentos vendidos en una farmacia, lo que hizo que el propietario del establecimiento cursara la correspondiente denuncia, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de la farmacia, quien comunicó que, al remitir el parte anual de estupefacientes y psicotrópicos al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, detectó un desfase entre la medicación retirada y las recetas tramitadas.

El denunciante señaló que las sustancias sustraídas eran del grupo conocido como sustancias psicotrópicas, y que tenía "serias sospechas" de que el posible autor de los hechos fuera un trabajador del establecimiento.

Se comprobó que el empleado había realizado retiradas de medicación usando su clave personal, sin existir recetas válidas que las amparasen. En algunos casos, dispensaba los productos sin clientes presentes, anulando posteriormente la venta, y en otros extraía la medicación a clientes con receta sin llegar a facilitarles el producto en el momento del pago. Cuando el cliente llegaba a casa se daba cuenta de que le faltaba parte de la medicación que le habían recetado.

El detenido, un hombre de 32 años, fue despedido y carecía de antecedentes policiales. Actualmente, es investigado por ser el presunto autor de un delito contra la salud pública.

Las diligencias han sido puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche.