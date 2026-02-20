Detenido por emplear a extranjeros de forma irregular al usurpar la identidad de otra persona

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un varón de 49 años por presuntamente emplear a personas extranjeras de forma irregular usurpando la identidad de otras. El denunciante estuvo trabajando en una empresa sin contrato de trabajo, siendo obligado a firmar una nómina a nombre de otra persona y percibiendo 50 euros de salario mensual. El detenido le amenazaba incluso de muerte si este informaba a alguien de su situación laboral.

La investigación se inició por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, en el mes de septiembre del pasado año, cuando un trabajador extranjero denunció que desde hacía siete meses se encontraba trabajando en una fábrica de muebles sin contrato de trabajo, al haberse percatado después de que las nóminas figuraban a nombre de otra persona, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Supuestamente habría pactado la cantidad de 1.100 euros de salario, sin embargo el denunciante solo cobraba al final de mes 50 euros que eran entregados en mano por el empleador. Asimismo este le entregó al denunciante una tarjeta de residencia a nombre de otro varón y le pedía firmar las nóminas copiando su rúbrica. El salario realmente era ingresado en la cuenta bancaria del segundo individuo a la cual el empresario tenía acceso.

Al preguntarle acerca de este extremo, el investigado le amenazó con echarle de la fábrica, además de avisar a la policía de su situación irregular en el país o incluso matarle, por lo que ante el temor provocado, continuó trabajando.

SE APROVECHÓ DEL DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA DE LA VÍCTIMA

Tras todo lo declarado por la víctima y con objeto de corroborar la información facilitada, los agentes efectuaron una serie de comprobaciones a través de la Tesorería General de la Seguridad Social. Así, determinaron que el sospechoso había empleado durante meses a la víctima, tras engañarle y aprovecharse de su desconocimiento del idioma español, para que suplantara la identidad de otra persona, mediante la entrega de nóminas y documentación de este último.

Igualmente, se pudo comprobar que durante el año 2024 y mediante el mismo modus operandi, también había empleado en un almacén durante varios días a otro varón, a través de una empresa de trabajo temporal.

Finalmente, a finales del mes de enero, la Policía Nacional procedió a la detención del empresario como presunto autor de los delitos contra los derechos de los trabajadores y usurpación de estado civil, siendo puesto en libertad, no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello sea querido.