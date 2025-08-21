Detenido en Francia un hombre por el crimen de una turista francesa en una caravana en Alcossebre en 2024

CASTELLÓ, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, junto con las autoridades francesas, han detenido en Francia al presunto autor del homicidio de Sonia D., la turista francesa de 63 años cuyo cuerpo fue hallado en el interior de su autocaravana en Alcossebre (Castellón) en 2024, según ha informado el Instituto Armado.

La víctima fue salvajemente agredida con un arma blanca el 18 de julio de 2024 mientras se encontraba acampada en el camí La Tall de esta localidad, perteneciente al municipio de Alcalà de Xivert. La mujer viajaba sola por España con su caravana.

La investigación permitió inicialmente poner el foco sobre el ciudadano francés ahora detenido, el cual, tras los hechos, interrumpió de forma abrupta su estancia en España, y regresó a Perpignan (Francia), donde ha permanecido desde entonces.

Fruto de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa y la Comandancia de Castellón, en coordinación con la Embajada de Francia en España (SSI) y la Policía Judicial de la DIPN66 de Perpignan, se ha podido corroborar "la directa vinculación del detenido con los hechos investigados", han señalado.

Una vez identificado al presunto autor de los hechos, se solicitó del Juzgado Instructor en España una Orden Europea de Detención y Entrega a ejecutarse en Perpignan (Francia), que se emitió el día 20 de agosto de 2025 y se produjo la detención. La investigación se mantiene bajo secreto de sumario y es dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs