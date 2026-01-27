Detenido en Gandia un segundo joven por su presunta implicación en la agresión a un otro que está en muerte cerebral

Archivo - Coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes en Gandia (Valencia) a un segundo joven por su presunta implicación en la agresión el pasado sábado en un local de ocio de la ciudad a un hombre que se encuentra en muerte cerebral, según han informado fuentes policiales.

La Jefatura Superior de Policía ha confirmado la detención de este joven, de 25 años, como presunto autor de un delito de homicidio ya que la víctima, que fue agredida en la madrugada del pasado sábado en un pub de la localidad, presenta lesiones "de extrema gravedad incompatibles con la vida".

El suceso tuvo lugar en la madrugada del sábado en un pub de la localidad valenciana de Gandia donde dos jóvenes supuestamente agredieron a un tercero que fue ingresado en un hospital con lesiones de extrema gravedad.

El mismo día de los hechos los agentes detuvieron al primero de los jóvenes presuntamente implicados en los hechos: un hombre de 24 años al que se le atribuye un delito de homicidio, mientras iniciaron la búsqueda del segundo supuesto participante en la agresión.

Agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Nacional de Valencia lo han localizado y detenido a las 9.30 horas de este martes, también en Gandia, igualmente como presunto autor de un delito de homicidio.