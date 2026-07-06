Detenido un hombre acusado de 16 robos en casetas de campo de la comarca de la Baronía

Material intervenido - OPC

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de 16 delitos de robo con fuerza en segundas residencias de las localidades valencianas de Gilet, Estivella y Albalat del Tarongers, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes comenzaron la investigación tras la denuncia del robo de toda la instalación de gas, en tubería de cobre, sufrida por un restaurante de Gilet. Posteriormente, fueron recibidas más denuncias por robos en diferentes localidades de la comarca de la Baronía.

Los autores, aprovechando que se trataba de segundas residencias y, por tanto, sin moradores, sustraían del interior todo tipo de objetos metálicos como cableado, tuberías de cobre y perfilería de aluminio.

Además, sustraían aparatos electrónicos e, incluso, joyas. Posteriormente, tras llevar a cabo los hechos delictivos, los autores procedían a su venta en centros de recuperación de metales, tiendas de segunda mano y de compro oro.

Se ha detenido a un hombre de 29 años y nacionalidad española y otro de 31 años y de la misma nacionalidad está siendo investigado. Se les atribuye 16 delitos de robo con fuerza en las cosas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Sagunto. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sagunto.