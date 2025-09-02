Detenido un hombre acusado de agredir a su pareja y a policías durante su arresto en el aeropuerto de Alicante-Elche

Coche de la Policía Local de Elche (Alicante) presuntamente dañado por el detenido - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Elche (Alicante) ha detenido a un hombre acusado de agredir a su pareja y de causar lesiones a cuatro agentes del cuerpo municipal durante su arresto en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Un testigo presenció cómo este varón, de nacionalidad extranjera, golpeó violentamente a una mujer, por lo que alertó de inmediato a agentes de movilidad urbana, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

De esta forma, varias patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar, donde localizaron a la víctima y al acusado, que mostró una actitud agresiva, hasta el punto de que llegó a agredir físicamente a varios de los agentes, a los que presuntamente causó lesiones durante la detención.

Durante el traslado del arrestado, este golpeó una de las ventanillas del vehículo patrulla, fracturó el marco exterior y arrancó la luna. Además, sacó fuera del vehículo en marcha su cabeza y parte del tronco, por lo que los agentes se vieron obligados a detener el coche "para garantizar la seguridad del detenido y trasladarlo en otro vehículo policial, que también resultó dañado por los fuertes golpes".

Desde la Policía Local han explicado que el detenido mostró una "fuerte agresividad" y el personal sanitario "tuvo que hacer uso de medios de contención para poder examinarlo y realizar el parte facultativo".

Por su parte, la víctima, de nacionalidad británica, tras confirmar los hechos relatados por el testigo, se trasladó a una localidad cercana, donde reside un familiar. "Este suceso vuelve a poner de relieve la importancia de la rápida intervención policial y de la colaboración ciudadana para que episodios como este sean juzgados y no queden impunes", ha zanjado el cuerpo municipal.