Detenido un hombre acusado de amenazar y golpear a otro con un arma de fuego tras una disputa en Elda

Armas intervenidas por la Policía Nacional en la operación - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio alicantino de Elda a un varón de 58 años acusado de los delitos de lesiones, amenazas graves y tenencia ilícita de armas, por presuntamente amenazar y golpear a otro varón con un arma de fuego, lo que le causó lesiones en la cabeza, tras una disputa.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de las fuerzas de seguridad tras una llamada en la que se indicaba que un varón había sido agredido por otro con un arma de fuego y que sangraba por la cabeza, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

La dotación que acudió al lugar del suceso localizó al agredido y, tras preguntarle por lo sucedido, este les manifestó que momentos antes había mantenido una pequeña discusión con otro varón en el interior de un local y, en un momento dado, este sacó de entre sus ropas una pistola, que a simple vista parecía real, y que tras presuntamente apuntarle hizo dos detonaciones. En ese instante, se percató de que se trataba de un arma de fogueo.

Tras ello, supuestamente lo amenazó diciéndole que "la próxima vez las balas serán de verdad" y seguidamente al parecer lo agredió con el arma en la cabeza, hasta el punto de causarle una herida sangrante.

Debido a las lesiones, la víctima fue asistida por los agentes y fue trasladada posteriormente al hospital. Además, en el lugar de los hechos se localizaron dos casquillos de bala que pertenecían al arma que presuntamente utilizó el acusado.

Tras las investigaciones practicadas por los agentes, se pudo determinar la identidad del presunto autor de los hechos, que fue localizado y arrestado. También se practicaron dos registros, uno en un local que regentaba y otro en su domicilio, donde se intervinieron diversas armas de fuego como un revólver, una carabina y una escopeta, así como "abundante munición" de diverso calibre y cuatro táser.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda.