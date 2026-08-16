Detenido un hombre acusado de amenazar con una navaja a un socorrista y a un bañista en València

Archivo - Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. - EUROPA PRESS/ ARCHIVO

VALÈNCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 39 años como presunto autor de los delitos de amenazas y tenencia de armas tras amenazar de muerte con una navaja a un socorrista y a un bañista en una piscina municipal de la ciudad.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 9 de agosto, cuando los agentes fueron comisionados para que acudiesen a una piscina municipal de la ciudad, donde al parecer un hombre portaba un cuchillo. Dos patrullas de Policía Nacional acudieron al lugar, donde localizaron al sospechoso "muy nervioso y agresivo", si bien ya no llevaba el arma blanca, pues un ciudadano había conseguido arrebatársela previamente, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los policías averiguaron que momentos antes el sospechoso habría iniciado una discusión con un socorrista, al parecer después de que este le recordase que estaba prohibido subir a un lugar de la piscina en el que se encontraba. En el transcurso de esta de la discusión el detenido al parecer amenazó de muerte al empleado con una navaja tipo "mariposa", así como a un bañista que intentó mediar.

Posteriormente, un ciudadano logró quitar el arma blanca al presunto autor y se la entregó a los agentes a su llegada. Por todo ello, los policías detuvieron al hombre como presunto autor de los delitos de amenazas y tenencia de armas e intervinieron la navaja, de unos diez centímetros de hoja. El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.