Detenido un hombre acusado de atracar con un cuchillo una gasolinera de Rafelbunyol

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que presuntamente había atracado con un cuchillo una gasolinera de Rafelbunyol (Valencia) el pasado 17 de septiembre por la noche, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22 horas del día 17, cuando un hombre accedió con la cara tapada a una gasolinera de Rafelbunyol. Al entrar en el establecimiento, esgrimió un cuchillo con el que amenazó a la trabajadora del local.

El autor de los hechos se llevó el dinero de la recaudación y también el móvil de la mujer para evitar que pudiera alertar a las autoridades tras el robo.

Las imágenes de seguridad y las declaraciones de los testigos fueron fundamentales para lograr dar con la identidad del autor, que fue detenido finalmente por estos hechos el pasado 16 de octubre.

Se trata de un hombre español, de 45 años, que ya había sido detenido por hechos de similar naturaleza. Se le imputa un delito de robo con violencia e intimidación, han apuntado las mismas fuentes.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Massamagrell. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Massamagrell.