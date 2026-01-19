Detenido un hombre acusado de falsificar billetes de 100 euros puestos en circulación en Almassora

CASTELLÓ 19 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de falsificación de moneda, tras una investigación iniciada al detectarse la circulación de billetes falsos en un establecimiento de Almassora (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron el día 3 de enero tras tener conocimiento de que una mujer había intentado pagar con un billete de 100 euros aparentemente falso en un establecimiento comercial de la localidad.

A su vez el día 5 del mismo mes, también se tuvo conocimiento de la posesión de otro billete de la misma cantidad por otra persona, por lo que se practicaron diversas gestiones hasta lograr identificar y detener el pasado día 15 a un varón de 45 años, al cual le fueron aprehendidos 25 billetes de 100 euros falsos, aunque se llegaron a localizar en el transcurso de las gestiones un total de 30 billetes.

La investigación continúa abierta con el objeto de determinar el origen de los billetes y descartar la posible implicación de otras personas en los hechos. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el decanato de los juzgados de Castellón.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar la precaución ante posibles billetes falsos y se recomienda verificar los elementos de seguridad en operaciones en efectivo, así como comunicar cualquier sospecha a las fuerzas y cuerpos de seguridad.